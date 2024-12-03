Каллас зустрілась із лідерами Сербії та Косова, закликала до нормалізації

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас провела першу зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем і премʼєром Косова на тлі чергової напруженості в їхніх відносинах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас написала у X (Twitter).

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики не розкрила подробиць зустрічі, але наголосила, що єдиний шлях до членства Косова та Сербії в ЄС лежить через "нормалізацію їхніх відносин на основі Охридської угоди" 2023 року.

I met @avucic and @albinkurti today.



The only way to EU membership is through normalisation of their relations, on the basis of the Ohrid agreement.



I welcomed the readiness to fully cooperate after the recent terrorist attack. Perpetrators must face justice. pic.twitter.com/SRChOiwPb2 Реклама: December 3, 2024

"Привітала готовність до повної співпраці після нещодавньої терористичної атаки. Винні мають постати перед правосуддям", – додала Каллас.

Як повідомлялося, йдеться про пошкодження вибухом каналу в Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні.

Косовський прем'єр-міністр Курті назвав інцидент "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії. А поліція Косова заарештувала вісьмох людей і вилучила зброю і вибухівку під час рейдів у зв'язку з вибухом.

Інцидент розпалив давню напруженість у відносинах між Приштиною і Белградом: останній не визнає незалежності Косова, проголошеного у 2008 році.

Більше про це – у матеріалі "Атака за методичками РФ".