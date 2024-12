Каллас зустрілась із лідерами Сербії та Косова, закликала до нормалізації

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас провела першу зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем і премʼєром Косова на тлі чергової напруженості в їхніх відносинах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас написала у X (Twitter).

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики не розкрила подробиць зустрічі, але наголосила, що єдиний шлях до членства Косова та Сербії в ЄС лежить через "нормалізацію їхніх відносин на основі Охридської угоди" 2023 року.

I met @avucic and @albinkurti today.



The only way to EU membership is through normalisation of their relations, on the basis of the Ohrid agreement.



I welcomed the readiness to fully cooperate after the recent terrorist attack. Perpetrators must face justice. pic.twitter.com/SRChOiwPb2

