Опитування: німці найбільше стурбовані долею демократії та ризиком Третьої світової

Через 80 років після падіння нацистського режиму більшість німців побоюються за майбутнє демократії та ризик Третьої світової війни.

Такими є дані опитування YouGov, з яким ознайомилося агентство dpa, передає "Європейська правда".

Опитування, в якому взяли участь близько 2200 дорослих, показало, що 64% вважають, що демократія в Німеччині знаходиться під загрозою. Близько 60% бачать паралелі між сучасними подіями та 1930-1940-ми роками, а 43% вважають можливим повернення до авторитарного правління, схожого на нацистську диктатуру.

Більшість (59%) висловили побоювання, що незабаром може спалахнути Третя світова війна.

У опитуванні також запитали, як люди ставляться до 8 травня, дня закінчення Другої світової війни в Європі з капітуляцією Німеччини в 1945 році. 45% респондентів назвали цей день днем визволення, 15% вважають його насамперед поразкою. Ще 27% сказали, що це і те, і інше.

YouGov опитав 2196 осіб в Німеччині в Інтернеті з 21 по 24 березня.

Три чверті (75%) респондентів заявили, що вважають нацистів відповідальними за руйнування Німеччини під час війни, а 27% звинуватили союзників. Більшість (55%) заявили, що Німеччина несе особливу моральну відповідальність за сприяння миру та міжнародній співпраці через свою історію.

Близько 67% заявили, що нацистська епоха продовжує формувати національну ідентичність, а більше половини (57%) погодилися з твердженням, що Німеччина надто зосереджена на темних сторінках своєї історії.

Як повідомлялося, рейтинг ультраправої "Альтернативи для Німеччини" продовжує зростати, утверджуючи лідерство цієї партії.

Нагадаємо, майже чотири п'ятих чехів вважають, що світ переживає найбільшу невизначеність з 1989 року.