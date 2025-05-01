У партії Шольца пообіцяли делегувати до уряду Німеччини "нові обличчя"

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що, делегуючи кандидатів в новий уряд, він хоче об’єднати досвідчених і молодих політиків.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Tagesschau.

Клінгбайль у листі до фракції СДПН пообіцяв "найкращий склад команди".

Він заявив, що хоче покластися на досвід, "але також на нові обличчя і видимі кроки на шляху до зміни поколінь у СДПН, як ми вже оголосили".

Очікується, що Клінгбайль обійме посаду віцеканцлера і міністра фінансів.

Крім того, Борис Пісторіус, найімовірніше, збереже посаду міністра оборони.

Вакантними залишаються п'ять міністерських посад для представників СДПН, але також політсилі необхідний новий голова фракції в Бундестазі.

Своїх кандидатів до нового уряду соціал-демократи мають оголосити не пізніше понеділка.

Нагадаємо, у середу Соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліційну угоду з Християнсько-демократичним союзом і Християнсько-соціальним союзом, що наближає формування нового уряду.

Раніше своїх кандидатів в новий уряд представив ХДС. Детальніше читайте у статті: Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України