Каллас встретилась с лидерами Сербии и Косово, призвала к нормализации
Новости — Вторник, 3 декабря 2024, 22:02 —
Топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас провела первую встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Косово на фоне очередной напряженности в их отношениях.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас написала в X (Twitter).
Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики не раскрыла подробностей встречи, но подчеркнула, что единственный путь к членству Косово и Сербии в ЕС лежит через "нормализацию их отношений на основе Охридского соглашения" 2023 года.
I met @avucic and @albinkurti today.
The only way to EU membership is through normalisation of their relations, on the basis of the Ohrid agreement.
I welcomed the readiness to fully cooperate after the recent terrorist attack. Perpetrators must face justice. pic.twitter.com/SRChOiwPb2Реклама:– Kaja Kallas (@kajakallas) December 3, 2024
"Приветствовала готовность к полному сотрудничеству после недавней террористической атаки. Виновные должны предстать перед правосудием", – добавила Каллас.
Как сообщалось, речь идет о повреждении взрывом канала в Косово, питающего две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране.
Косовский премьер-министр Курти назвал инцидент "террористической атакой" со стороны соседней Сербии. А полиция Косово арестовала восемь человек и изъяла оружие и взрывчатку во время рейдов в связи со взрывом.
Инцидент разжег давнюю напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом: последний не признает независимость Косово, провозглашенного в 2008 году.
Больше об этом – в материале "Атака по методичкам РФ".