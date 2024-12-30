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Выборы в Хорватии: пророссийский президент победил, но будет второй тур

Новости — Понедельник, 30 декабря 2024, 07:09 — Ирина Кутелева

Известный своей антиукраинской позицией действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает в первом туре президентских выборов, которые проходили в воскресенье, 29 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии Хорватии.

По подсчетам 100% протоколов Миланович набрал 49,09% голосов.

Его главный соперник – Драган Приморац, бывший министр науки, которого поддерживает правящий Хорватский демократический союз, – набрал 19,35%.

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Поэтому Миланович и Приморац встретятся во втором туре президентских выборов, который состоится 12 января.

Как известно, экзитполы предсказывали пермогу Милановичу уже в первом туре.

Сам он по итогам первого тура сказал, что "будет бороться за Хорватию".

"Я буду бороться за правовое государство", – отметил Миланович.

Роль президента Хорватии в значительной степени церемониальная, поскольку глава государства не может накладывать вето на законы, но имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности.

Во время своего пребывания в должности Миланович, бывший премьер-министр и популист, противостоял премьер-министру Андрею Пленковичу в вопросах внешней и государственной политики.

Стоит отметить, что Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО).

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

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