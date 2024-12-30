Зеленський запропонував Трюдо збільшити фінансування виробництва української зброї

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої йшлося про продовження підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Офісу президента.

Як наголосили в ОПУ, ключовою темою розмови Зеленського й Трюдо стали пріоритети в роботі Канади на чолі "Групи семи".

Зокрема, український президент особливо відзначив посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо російської пропаганди й так званого "тіньового флоту".

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Крім того, Україна пропонує створити спільну з G7 робочу групу для кращої координації зусиль та ефективнішого пошуку кораблів, які допомагають РФ фінансувати війну й становлять реальну загрозу довкіллю.

Окремо Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, перебіг Курської операції та втрати серед військових КНДР.

Він подякував Канаді за всю надану оборонну підтримку, зокрема за систему NASAMS, а також поінформував про поточні військові потреби, насамперед щодо ППО й бронетехніки.

Зеленський запропонував Канаді збільшити фінансування українського виробництва зброї та розглянути можливість локалізації виробництва окремих типів озброєння.

У листопаді стало відомо, що канадський уряд у проєкті бюджету на 2025 рік заклав 763 мільйони канадських доларів (понад 545 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.