Розвідка Британії: РФ списує кредити контрактникам, щоб поповнювати значні втрати армії

Розвідка Великої Британії проаналізувала нову російську законодавчу ініціативу, згідно з якою військовослужбовцям, які підписали контракт після 1 грудня 2024, буде списаний борг по кредиту.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Списання поширюватиметься на кредити до 10 мільйонів рублів (приблизно 94400 доларів). Також його можуть застосувати до дружини.

Це доповнення до програми "Канікули з погашення кредитів для російських військовослужбовців". За даними "Медіазони", з жовтня 2022 року було оформлено 411 тисяч заявок з погашення іпотеки та особистих кредитів.

Реклама:

"Фінансові стимули Росії для призову в армію майже напевно спрямовані на те, щоб забезпечити достатню кількість поповнень для втрат, які неухильно зростають і які наразі становлять 760 тисяч вбитими і пораненими, а в листопаді 2024 року становили в середньому 1523 людини на день", – йдеться в огляді.

Розвідка зазначає, що ці стимули також майже напевно покликані знизити ймовірність того, що Росії доведеться оголошувати нову мобілізацію, яка, на думку російської влади, завдає шкоди суспільній підтримці війни і підвищує ризик подальшої згубної великомасштабної імміграції.

Крім того, в огляді наголошується, що списання виплат за кредитами, найімовірніше, збільшить фінансовий тиск на російські банки 2025 року на додаток до тиску від високих відсоткових ставок і санкцій.

Це майже напевно знизить стійкість банківського сектора до потенційних економічних потрясінь, резюмує британська розвідка.

Як зазначала раніше розвідка Британії, 28 листопада Росія досягла нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Тоді вперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка аналізувала зміну тактики ракетних ударів РФ по Україні.