Шольц про авіатрощу в Актау: Війна Росії зачіпає все більше невинних людей

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що російсько-українська зачіпає все більше невинних людей навіть за межами України, про це свідчить авіакатастрофа літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".

Про це із посиланням на допис Шольца у X (Twitter) пише "Європейська правда".

Як заявив Шольц у понеділок, 30 грудня – "жорстока війна Росії проти України зачіпає все більше і більше невинних людей навіть за межами України".

Він акцентував, що про це свідчить авіакатастрофа в Актау, яка має бути повністю розслідувана.

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"Ми думаємо про сім'ї загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – підсумував німецький канцлер.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю заявив, що літак був обстріляний із землі.