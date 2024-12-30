Шольц об авиакатастрофе в Актау: Война России затрагивает все больше невинных людей

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российско-украинская затрагивает все больше невинных людей даже за пределами Украины, об этом свидетельствует авиакатастрофа самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Об этом со ссылкой на сообщение Шольца в X (Twitter) пишет "Европейская правда".

Как заявил Шольц в понедельник, 30 декабря – "жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей даже за пределами Украины".

Он акцентировал, что об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована.

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"Мы думаем о семьях погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", – подытожил немецкий канцлер.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся „внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что свидетельства очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил, что самолет был обстрелян с земли.