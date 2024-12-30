Літак Wizz Air намотав 27 кіл над Краковом, але так і не дочекався дозволу на посадку

У Польщі пасажирський літак авіакомпанії Wizz Air побив неофіційний рекорд кружляння в повітрі через обумовлену погодними умовами неможливість приземлитися в аеропорту призначення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Літак авіакомпанії Wizz Air кружляв над аеропортом Краків-Баліце, де мав приземлитися, понад три години через погані погодні умови.

Пілот, який керував рейсом WZZ401, кружляв між Тарнавою і Недзведзеєм протягом 3,5 годин. Портал Flight Radar 24 повідомив, що цей політ побив неофіційний рекорд. Літак зробив цілих 27 кіл навколо аеропорту Краків-Баліце.

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Літак вилетів з Катовіце в неділю о 7:35 ранку, але не долетів до пункту призначення – Кракова. Після кількагодинного кружляння над аеропортом машина повернулася до місця вильоту.

Атмосферні умови в Кракові вже призвели до значних незручностей у п'ятницю. "До уваги пасажирів! У зв'язку з атмосферними умовами, будь ласка, перевірте статус вашого рейсу у вашого перевізника" – повідомив тоді аеропорт Кракова у соціальних мережах. Як зазначалося, за рішенням перевізника, рейси можуть бути перенаправлені або скасовані.

Ситуація продовжилася і в суботу. Близько 12:00 речниця Краківського аеропорту повідомила Polsat News, що літаки не можуть приземлятися в аеропорту Кракова.

У неділю вранці погодні умови дещо покращилися, але до полудня знову стало небезпечно. Після 12 години дня аеропорт Кракова повідомив, що ситуація поступово нормалізується. "Ми хотіли б повідомити вам, що, згідно з поточними прогнозами, польоти поступово відновлюються", – йдеться у повідомленні в соціальних мережах.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії KLM, що прямував з Осло до Амстердама, здійснив екстрену посадку на півдні Норвегії в суботу ввечері після технічної несправності, що виникла невдовзі після зльоту.

Минулого тижня літак авіакомпанії Swiss International Air Lines був змушений здійснити екстрену посадку в австрійському місті Грац через задимлення в салоні і кабіні пілотів.