Чехія пропонує допомогти Словаччині у вирішенні проблеми з транспортуванням газу

Чехія готова надати Словаччині газотранспортні потужності через свою територію.

Про це заявив у понеділок міністр торгівлі та промисловості Чехії Лукаш Влчек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Міністр сказав, що запевнив свою словацьку колегу Деніз Сакову, що якщо Словаччині знадобиться використовувати чеську енергетичну або газову інфраструктуру для транзиту газу, Чехія готова надати цю послугу і має достатньо потужностей, щоб покрити потреби Словаччини.

Він сказав, що Братислава привітала цю пропозицію.

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Україна перекачує російський природний газ через свою територію до кількох європейських країн, включаючи Словаччину, але очікується, що вона припинить цей потік, коли в кінці року закінчиться термін дії існуючої транзитної угоди, підписаної до вторгнення Москви в Україну.

Раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

Коментуючи погрози словацького прем'єра, Зеленський заявив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".