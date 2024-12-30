Чехия предлагает помочь Словакии в решении проблемы с транспортировкой газа

Чехия готова предоставить Словакии газотранспортные мощности через свою территорию.

Об этом заявил в понедельник министр торговли и промышленности Чехии Лукаш Влчек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Министр сказал, что заверил свою словацкую коллегу Дениз Сакову, что если Словакии понадобится использовать чешскую энергетическую или газовую инфраструктуру для транзита газа, Чехия готова предоставить эту услугу и имеет достаточно мощностей, чтобы покрыть потребности Словакии.

Он сказал, что Братислава приветствовала это предложение.

Реклама:

Украина перекачивает российский природный газ через свою территорию в несколько европейских стран, включая Словакию, но ожидается, что она прекратит этот поток, когда в конце года истечет срок действия существующего транзитного соглашения, подписанного до вторжения Москвы в Украину.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал украинские власти за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры.

Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Комментируя угрозы словацкого премьера, Зеленский заявил, что "похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".