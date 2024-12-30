В Португалии изъяли 3,5 тонны кокаина, спрятанного в бананах

Судебная полиция Португалии (PJ ) изъяла за последние дни около трех с половиной тонн кокаина, который прибыл в страну спрятанным в ящиках с бананами, и который, по мнению властей, предназначался для распространения по нескольким европейским странам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание JN.

По данным PJ, изъятые наркотики общим весом 3,458 тонны были спрятаны в ящиках с бананами, упакованные в несколько паллет, и перевозились в трюмах грузового судна, которое регулярно перевозит фрукты между Латинской Америкой и европейским континентом.

"Учитывая большое количество паллет с бананами, которые перевозились на судне, обнаружение наркотика стало возможным лишь благодаря длительной и кропотливой работе, проведенной следователями этой полиции", – сообщили в этот понедельник в судебных властях.

Реклама:

Операция, получившая название Acácias, была проведена при содействии и поддержке Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Расследование продолжается в сотрудничестве с органами власти других стран.

В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.

17 декабря сообщалось, что сотрудники Морского пограничного отдела в польском Гданьске конфисковали более 40 литров жидкого кокаина, который спрятали в ящиках с вином.