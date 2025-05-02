Екстремісти з Бундестагу, ЄС не проти угоди про надра, штраф для TikTok: новини дня

У Держдепі Сполучених Штатів кажуть, що можуть зайняти менш активну роль у врегулюванні війни РФ проти України, якщо не буде прогресу.

За даними Bloomberg, Трампу представили варіанти посилення економічного тиску на Росію. Водночас джерела агентства зазначають, що американський президент ще нібито не ухвалив рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають.

Глава МЗС Британії каже, що "світу вривається терпець" через Путіна, а Шольц висловив оптимізм щодо подольшої військової підтримки Україні з боку американців.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 2 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Зміна підходу" США і розмови про мир

У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль, хоч і не дистанціюються від цього питання.

За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, це не нова позиція Сполучених Шатів Америки, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США Марко Рубіо: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що позиції України і Росії стали ближчі, але вони все ще далеко одна від одної.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу сьогодні у Верховній Раді назвав червоні лінії України у переговорах про мир.

"По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими", – сказав він.

Також, за його словами, Україна не піде на обмеження структури або чисельності своєї армії, скорочення оборонної промисловості, військової допомоги союзників, чи присутності їхніх контингентів.

"По-третє, ми не приймемо будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися", – підкреслив глава МЗС.

А наступного тижня у Європейському парламенті у Страсбурзі (Франція) відбудуться дебати, присвячені встановленню справедливого миру в Україні.

У пленарних дебатах у парламенті щодо підтримки Європейським Союзом справедливого, сталого і всеосяжного миру в Україні візьме участь і президентка Єврокомісії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. 84% німців не вірять у стале припинення вогню в Україні в найближчі тижні.

Щодо угоди про надра і тиску на РФ

30 квітня Україна і США, на сотий день другого президентства Дональда Трампа, підписали угоду про надра, але без "технічних" додатків. Про деталі угоди ми писали у вчорашньому дайджесті.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду про надра із США на початку наступного тижня – до 8 травня.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України. Детальніше у статті Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.

А у ЄС підтвердили, що угода про мінерали зі США не суперечить шляху України до членства.

Politico пише, що у Білому домі наразі не знають, як далі поводитися з Росією на тлі укладання угоди з Україною про корисні копалини.

За даними Bloomberg, Трампу представили варіанти посилення економічного тиску на Росію. Водночас джерела агентства зазначають, що американський президент ще нібито не прийняв рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом заявив, що "світу вривається терпець".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який найближчими днями залишить посаду, висловив оптимізм щодо того, що США продовжать надавати Україні військову підтримку.

Екстремісти з Бундестагу

Ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") офіційно оголосили екстремістською.

Нагадаємо, на дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

А у деяких нещодавніх опитуваннях ультраправі уперше очолили рейтинг політсил країни. Хоча сьогодні стало відомо, що консервативний блок ХДС/ХСС, який очолює коаліцію в Німеччині, вже дещо відірвався від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та закріпив лідерство серед політичних партій країни.

Федеральний офіс захисту конституції після багатьох місяців аналізу оприлюднив висновок про те, що усю партію "АдН" слід вважати підтверджено правоекстремістською.

Це не означає її заборони, а лише дає спецслужбам більші повноваження для нагляду.

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер заявив, що рішення щодо класифікації "Альтернативи для Німеччини" як правоекстремістської партії "є останнім тривожним сигналом".

"Партія "АдН" в цілому є праворадикальною. Це чітко показує, що не може бути жодної терпимості та співпраці з ворогами демократії. Брандмауер (відмова усіх партій від співпраці з "АдН". – Ред.) – залишається чинним", – підкреслив він.

Німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер запевнила, що рішення класифікувати усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську ухвалили незалежно, і воно не було політично мотивованим.

Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина визнала партію "АдН" правоекстремістською.

"Німеччина щойно надала своїй розвідці нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це тиранія під маскою", – прокоментував це Рубіо.

Німецька Ліва партія заявила про наміри "зробити все можливе", щоб ініціювати заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Очільниця МВС Ненсі Фезер з обережністю ставиться до можливості заборони партії.

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Політика Трампа

Адміністрація Дональда Трампа скерувала до Конгресу США проєкт федерального бюджету на 2026 фінансовий рік, в якому суттєво скоротяться необоронні витрати.

До речі, пізно ввечері 1 травня президент США Дональд Трамп підписав указ, який має на меті скоротити фінансування американських суспільних мовників – радіо NPR і телеканалу PBS.

Натомість асигнування на нацбезпеку рекордно зростуть – до одного трильйона доларів.

Тим часом Сполучені Штати готуються до параду.

За даними AP, армія США планує залучити до параду на честь дня народження президента Дональда Трампа понад 6600 військових, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, можливо, кілька тисяч цивільних осіб.

День народження Трампа як раз збігається з 250-ю річницею створення армії США.

Зазначається, що проведення параду такого масштабу, ймовірно, обійдеться в десятки мільйонів доларів.

Як відомо, США після приходу до влади Дональда Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.

За даними Spiegel, американський президент може навіть пропустити саміт НАТО, якщо не буде підняття витрат на оборону.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував нову модель фінансування оборони, яка дозволить країнам-членам виконати вимогу президента США Дональда Трампа щодо витрат на рівні 5% ВВП.

Рютте запропонував членам Альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити ще 1,5% на більш широкі витрати, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу Трампа про 5%-й цільовий показник.

А портал Axios пише, що найбільш імовірним претендентом на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки замість Майкла Волца є заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер.

За даними агентства Bloomberg, премʼєр Канади зустрінеться з Дональдом Трампом 6 травня. Марк Карні каже, що врахує "інцидент Зеленського" у переговорах із американським президентом.

Штраф для TikTok

TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю. Компанія переносить сховище даних своїх європейських користувачів до Європи – у Фінляндію.

Щодо російського впливу

Посол України в Австрії обурений російським пропагандистським концертом у Відні. До речі, сьогодні до Києва прибув новий посол Австрії Роберт Мюллер.

В Азербайджані звинуватили Росію в масованій кібератаці на країну, а проросійський шпигун, якого затримали в Греції, як виявилося, слідкував за поставками зброї в Україну.

Вибори у Румунії

На президентських виборах в Румунії почалось голосування за кордоном. Основний день першого туру виборів – неділя, 4 травня.

У Румунії попередили про сайти-двійники популярних ЗМІ та органів влади.

А кандидат румунських ультраправих, який є лідером рейтингів, не вважає Росію загрозою НАТО.

Про вибори, від результатів яких залежить і подальша підтримка України, читайте в статті Сергія Герасимчука і Ростислава Клімова з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Атака РФ не тільки на Румунію: чому вибори 4 травня матимуть значення для всієї Європи.

Решта новин

У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА.

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ЄС пропонує США збільшити закупівлю американських товарів на 50 млрд євро.

У німецькому Штутгарті авто вʼїхало в натовп людей, є постраждалі.

Британія запустила в експлуатацію новітні дрони для придушення ворожих радарів.