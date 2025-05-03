У США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні пакета послуг із обслуговування винищувачів F-16 та навчання на них на загальну суму близько 310,5 мільйона доларів.

Про це 2 травня повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США, пише "Європейська правда".

Продаж обладнання для F-16 був схвалений Держдепом у межах програми військових продажів, яка передбачає, що замовлення оплатить Україна, але фактичним замовником буде Пентагон, аби воно було виконане швидше.

До пакета, схваленого Держдепом, увійшли такі послуги, як модифікація та модернізація F-16, навчання персоналу, запчастини та ремонт, а також необхідне наземне обладнання.

Крім того, Україна зможе придбати "секретне та несекретне" програмне забезпечення, публікації та технічну документацію, послуги з інженерної, технічної та логістичної підтримки уряду США та підрядників тощо.

"Запропонований продаж відповідає внескам міжнародної коаліції у створення програми F-16 для України та загальну модернізацію ВПС України", – додали у Пентагоні.

Нещодавно адміністрація Дональда Трампа поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу на 50 млн доларів або більше.

Це є першим таким випадком за нової адміністрації. Досі Трамп ухильно говорив про можливість надання Києву військової допомоги, підкреслюючи бажання якнайшвидше завершити війну РФ проти України.