У французькій Нормандії підтвердили два спалахи пташиного грипу

Франція підтвердила спалахи пташиного грипу на двох птахофабриках, що сталось всього лиш через кілька днів після того, як вона повернула статус країни, вільної від цієї хвороби.

Про це заявило французьке Міністерство сільського господарства, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Французька влада підтвердила нові випадки захворювання на двох фермах у північно-західному регіоні Нормандія 27 та 28 грудня.

"Як прямий наслідок цих спалахів, Франція втрачає свій статус вільної від високопатогенного пташиного грипу, який вона відновила лише 15 грудня", – йдеться в повідомленні міністерства.

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Статус країни, вільної від пташиного грипу, означає, що спалаху цієї хвороби не фіксували протягом щонайменше місяця. Це є передумовою для зняття торгових обмежень з боку країн-імпортерів.

Франція вважає, що програма вакцинації від пташиного грипу, розпочата рік тому, стримала його поширення. Вакцинація охопила насамперед качок, яких вирощують для фуа-гра.

У французькому Міністерстві сільського господарства додали, що залишаються у стані підвищеної готовності у звʼязку з вірусом, враховуючи постійні ризики зараження від птахів, що мігрують.

Високопатогенний пташиний грип поширився по всій Європі сезонною хвилею, пов'язаною з мігруючими птахами. Його вплив на континенті був менш серйозним, ніж у США, де ціни на яйця побили рекорд.

Останніми роками вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи. Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.