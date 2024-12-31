Во французской Нормандии подтвердили две вспышки птичьего гриппа

Франция подтвердила вспышки птичьего гриппа на двух птицефабриках, что произошло всего лишь через несколько дней после того, как она вернула статус страны, свободной от этой болезни.

Об этом заявило французское Министерство сельского хозяйства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Французские власти подтвердили новые случаи заболевания на двух фермах в северо-западном регионе Нормандия 27 и 28 декабря.

"Как прямое следствие этих вспышек, Франция теряет свой статус свободной от высокопатогенного птичьего гриппа, который она возобновила только 15 декабря", – говорится в сообщении министерства.

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Статус страны, свободной от птичьего гриппа, означает, что вспышки этой болезни не фиксировали в течение как минимум месяца. Это является предпосылкой для снятия торговых ограничений со стороны стран-импортеров.

Франция считает, что программа вакцинации от птичьего гриппа, начатая год назад, сдержала его распространение. Вакцинация охватила прежде всего уток, которых выращивают для фуа-гра.

Во французском Министерстве сельского хозяйства добавили, что остаются в состоянии повышенной готовности в связи с вирусом, учитывая постоянные риски заражения от мигрирующих птиц.

Высокопатогенный птичий грипп распространился по всей Европе сезонной волной, связанной с мигрирующими птицами. Его влияние на континенте было менее серьезным, чем в США, где цены на яйца побили рекорд.

В последние годы вирус является большой проблемой для птицеводства и в целом животноводства во многих странах Европы. Эпидемию 2022 года называли худшей из всех, которые отслеживались.