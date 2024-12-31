У Чехії шахрай видурив гроші у 62-річної жінки, прикинувшись "лікарем в Україні"

62-річна жінка з Ліберецького краю на півночі Чехії втратила 300 тисяч крон (понад 12,3 тисячі доларів) через шахрая, який прикидався лікарем, що перебуває на завданні в Україні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Зловмисник познайомився з жінкою у Facebook у вересні 2024 року. Обоє спершу листувались у соцмережі, а згодом – у WhatsApp.

У поліції кажуть, що чоловік називався лікарем, який працює в Україні, а до того жив у Лондоні з батьками.

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На початку жовтня "лікар" попросив жінку про послугу – взяти на зберігання його особисті документи і коштовності, щоб не загубити їх в Україні, та попросив заплатити 300 тисяч чеських крон за "транспортування".

"Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, після Різдва і подала на нього кримінальну заяву", – сказала речниця поліції Чеської Республіки в Ліберецькому краї Івана Балакова.

62-річна постраждала втратила всі заощадження, а також має борг у 130 тисяч чеських крон з урахуванням відсотків. Її справу розслідують правоохоронці.

Раніше цього року повідомлялось, як у сусідній Словаччині поліція розслідує випадок шахрайства стосовно 62-річної жінки, яку змусили віддати свої та доньчині заощадження на суму 100 тисяч євро.