В Чехии мошенник выманил деньги у 62-летней женщины, притворившись "врачом в Украине"

62-летняя женщина из Либерецкого края на севере Чехии потеряла 300 тысяч крон (более 12,3 тысячи долларов) из-за мошенника, который притворялся врачом, находящимся на задании в Украине.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Злоумышленник познакомился с женщиной в Facebook в сентябре 2024 года. Оба сначала переписывались в соцсети, а затем – в WhatsApp.

В полиции говорят, что мужчина назывался врачом, который работает в Украине, а до того жил в Лондоне с родителями.

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В начале октября "врач" попросил женщину об услуге – взять на хранение его личные документы и драгоценности, чтобы не потерять их в Украине, и попросил заплатить 300 тысяч чешских крон за "транспортировку".

"Она поняла, что стала жертвой мошенника, после Рождества и подала на него уголовное заявление", – сказала пресс-секретарь полиции Чешской Республики в Либерецком крае Ивана Балакова.

62-летняя пострадавшая потеряла все сбережения, а также имеет долг в 130 тысяч чешских крон с учетом процентов. Ее дело расследуют правоохранители.

Ранее в этом году сообщалось, как в соседней Словакии полиция расследует случай мошенничества в отношении 62-летней женщины, которую заставили отдать свои и дочери сбережения на сумму 100 тысяч евро.