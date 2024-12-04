Ердоган поговорив з Путіним про поновлення боїв у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним, однією з тем якої стала поточна ситуація в Сирії.

Про це повідомили в канцелярії турецького президента, інформує "Європейська правда".

Ердоган заявив Путіну, що Туреччина прагне до справедливого і довгострокового рішення в Сирії і продовжує підтримувати територіальну цілісність країни.

Він також наголосив на важливості створення більшого простору для дипломатії в регіоні та підкреслив, що сирійський режим має взяти участь у процесі політичного рішення.

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Турецький президент додав, що запобігання шкоди цивільному населенню є найбільш важливим питанням у контексті останніх подій у Сирії,

За його словами, Сирія не повинна стати джерелом більшої нестабільності і Туреччина робить усе можливе для відновлення спокою в країни.

Туреччина продовжить зберігати свою рішучу позицію в боротьбі з терористичною організацією РПК та її поплічниками, які намагаються скористатися останніми подіями в Сирії, додав Ердоган.

Нагадаємо, бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.

У неділю, 1 грудня, сирійський уряд остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Наступ повстанців на Алеппо вважається найбільшим з 2016 року, коли їхні сили були витіснені зі східних районів міста.

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.