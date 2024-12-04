Эрдоган поговорил с Путиным о возобновлении боев в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным, одной из тем которого стала текущая ситуация в Сирии.

Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента, информирует "Европейская правда".

Эрдоган заявил Путину, что Турция стремится к справедливому и долгосрочному решению в Сирии и продолжает поддерживать территориальную целостность страны.

Он также отметил важность создания большего пространства для дипломатии в регионе и подчеркнул, что сирийский режим должен принять участие в процессе политического решения.

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Турецкий президент добавил, что предотвращение вреда гражданскому населению является наиболее важным вопросом в контексте последних событий в Сирии,

По его словам, Сирия не должна стать источником большей нестабильности и Турция делает все возможное для восстановления спокойствия в стране.

Турция продолжит сохранять свою решительную позицию в борьбе с террористической организацией РПК и ее приспешниками, которые пытаются воспользоваться последними событиями в Сирии, добавил Эрдоган.

Напомним, боевые действия в Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, недавно снова вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

В воскресенье, 1 декабря, сирийское правительство окончательно потеряло контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Наступление повстанцев на Алеппо считается крупнейшим с 2016 года, когда их силы были вытеснены из восточных районов города.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.