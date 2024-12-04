Після переговорів у НАТО Україна розраховує на нове ППО для ядерних об’єктів вже у грудні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про успішні переговори з державами НАТО щодо постачання нових засобів протиповітряної оборони.

Про це він заявив журналістам на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Міністр заявив, що через посилення російських повітряних атак "зусилля дипломатичної служби спрямовані на посилення ППО", а також підтвердив оприлюднену напередодні інформацію про "19 стратегічних об’єктів", у тому числі об’єктів ядерної енергетики, які потребують захисту.

"Я поінформував партнерів про те, що Росія атакувала об'єкти нашої ядерної енергетичної інфраструктури. Росія провокує ядерний інцидент з глобальними наслідками, це велика небезпека не лише для України, тут відстані не допоможуть", – пояснив він.

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Міністр нагадав, що у новому запиті йдеться про комплекси NASAMS, IRIS-T та Hawk, що будуть захищати конкретні об’єкти. Україна звернулася до держав, що мають у розпорядженні ці комплекси.

"Час відіграє ключову роль, і наша ціль – до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об'єктів. Партнери попросили додаткову інформацію, ми її надаємо", – розповів Сибіга.

Міністр також поінформував, що окрім двосторонніх переговорів, відбулося обговорення щодо постачання ППО для захисту української енергетики у форматі Ради Україна-НАТО. "Я вдячний генсеку Марку Рютте, який сфокусував на цьому питанні значну частину обговорення", – заявив він, додавши, що розраховує на ухвалення рішень, про які запитувала Україна.

Детально про переговори у Брюсселі читайте у статті "Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося".