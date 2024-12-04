Прозападный президент Грузии на фоне арестов оппозиции призвала Запад надавить на партию власти

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала западных партнеров давить на партию власти, чтобы предотвратить еще большее обострение ситуации в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter), добавив хэштег "репрессии в Грузии".

"Мой безотлагательный призыв к нашим партнерам и всем, кто хочет предотвратить еще большее углубление кризиса и нестабильности: пора создать сильное давление на правящую партию, которая тянет страну в пропасть. Не опоздайте", – написала Зурабишвили.

#repressioninGeorgia My urgent call to our partners and those who want to prevent crisis to go deeper and instability, it is time to put strong pressure on a ruling party that is driving the country over the cliff! Do not be late… ! Реклама: December 4, 2024

Пост президента появился на фоне сообщений об обысках в офисах по меньшей мере четырех оппозиционных партий и задержании одного из лидеров оппозиции Ники Мелия.

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Вечером 3 декабря силовики снова жестко разгоняли протестующих.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".