Прозападный президент Грузии на фоне арестов оппозиции призвала Запад надавить на партию власти

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала западных партнеров давить на партию власти, чтобы предотвратить еще большее обострение ситуации в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter), добавив хэштег "репрессии в Грузии".

"Мой безотлагательный призыв к нашим партнерам и всем, кто хочет предотвратить еще большее углубление кризиса и нестабильности: пора создать сильное давление на правящую партию, которая тянет страну в пропасть. Не опоздайте", – написала Зурабишвили.

#repressioninGeorgia My urgent call to our partners and those who want to prevent crisis to go deeper and instability, it is time to put strong pressure on a ruling party that is driving the country over the cliff! Do not be late… !

Реклама: