Більшість громадян Молдови кажуть про фальсифікації на виборах президента

Переважна більшість молдовських громадян вважає, що вибори президента восени 2024 року відбувались із порушеннями та не були вільними чи справедливими.

Про це свідчать результати соціо-політичного барометра IMAS на замовлення румунського порталу Independent News, які є в розпорядженні "Європейської правди".

На питання, чи вважають вони вибори президента Молдови у 2024 році вільними та справедливими, негативно відповіли 34% респондентів, ще 29% заявили, що вони не були такими в певній мірі.

Повністю у чесності та справедливості виборів президента Молдови впевнені тільки 12% опитаних і ще 18% – певною мірою.

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Крім того, 65% молдован, які взяли участь в опитуванні, заявили про наявність фальсифікацій на виборах (з них 41% каже про "багато фальсифікацій").

Відповідальність за них покладають переважно на владу: 41% – на президентку Маю Санду та її партію PAS, які "не створили правової основи для блокування таких дій", ще 16% – на органи влади. 37% назвали винними "людей, які продають свій голос".

Найчастіше серед фальсифікацій на виборах у Молдові респонденти згадували перешкоджання виборцям із Придністровського регіону Молдови (63%) та "фальсифікацію голосів із діаспори на підтримку Маї Санду" (57%).

53% вірять, що в діаспорі голосувало більше виборців, ніж їх там є насправді, а 33% – що на користь Маї Санду перевозили виборців.

Про фальсифікації на користь Ілана Шора говорили рідше: 42% – про виборців, які продали свій голос на його користь, 36% – про організоване перевезення виборців до дільниць.

Нагадаємо, чинна президентка Молдови Мая Санду переобралась на початку листопада на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.

Мая Санду перемогла в основному завдяки сильній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.

Читайте детальний аналіз другого туру виборів президента Молдови у статті: Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.