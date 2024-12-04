Большинство граждан Молдовы говорят о фальсификациях на выборах президента

Подавляющее большинство молдавских граждан считает, что выборы президента осенью 2024 года проходили с нарушениями и не были свободными или справедливыми.

Об этом свидетельствуют результаты социо-политического барометра IMAS по заказу румынского портала Independent News, которые есть в распоряжении "Европейской правды".

На вопрос, считают ли они выборы президента Молдовы в 2024 году свободными и справедливыми, отрицательно ответили 34% респондентов, еще 29% заявили, что они не были такими в определенной степени.

Полностью в честности и справедливости выборов президента Молдовы уверены только 12% опрошенных и еще 18% – в определенной степени.

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Кроме того, 65% молдаван, принявших участие в опросе, заявили о наличии фальсификаций на выборах (из них 41% говорит о "много фальсификаций").

Ответственность за них возлагают преимущественно на власть: 41% – на президента Майю Санду и ее партию PAS, которые "не создали правовой основы для блокирования таких действий", еще 16% – на органы власти. 37% назвали виновными "людей, которые продают свой голос".

Чаще всего среди фальсификаций на выборах в Молдове респонденты упоминали препятствование избирателям из Приднестровского региона Молдовы (63%) и "фальсификацию голосов из диаспоры в поддержку Майи Санду" (57%).

53% верят, что в диаспоре голосовало больше избирателей, чем их там есть на самом деле, а 33% – что в пользу Майи Санду перевозили избирателей.

О фальсификациях в пользу Илана Шора говорили реже: 42% – об избирателях, которые продали свой голос в его пользу, 36% – об организованной перевозке избирателей на участки.

Напомним, действующий президент Молдовы Майя Санду переизбралась в начале ноября на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

Майя Санду победила в основном благодаря сильной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.

Читайте подробный анализ второго тура выборов президента Молдовы в статье: Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.