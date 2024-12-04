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Генсек Ради Європи несподівано прибув в Україну, зустрівся із Зеленським

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Новини — Середа, 4 грудня 2024, 19:34 — Олег Павлюк

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у середу, 4 грудня, прибув із неанонсованим візитом до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це обоє повідомили в соцмережах, пише "Європейська правда".

Берсе зазначив, що прибув до Києва вранці в середу та відвідав дитячу лікарню "Охматдит", в яку потрапила російська ракета в липні цього року.

"Повага та вдячність медпрацівникам, захоплення силою та сміливістю дітей. Рада Європи підтримує Україну", – додав він.

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Зеленський своєю чергою повідомив, що обговорив із генсеком Ради Європи необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, аби притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Окрема тема – звільнення полонених і повернення незаконно депортованих Росією українських дітей", – додав він.

Також глава держави відзначив роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму та висловив сподівання на подальший процес у цьому процесі.

Зазначимо, що Ален Берсе неодноразово до цього називав Україну пріоритетом своєї роботи на посаді генерального секретаря Ради Європи.

Нещодавно він поспілкувався з опозиційною президенткою та премʼєром Грузії та анонсував візит у цю країну, де тривають антиурядові протести.

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Зеленський Рада Європи
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