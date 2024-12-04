Генсек Ради Європи несподівано прибув в Україну, зустрівся із Зеленським

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у середу, 4 грудня, прибув із неанонсованим візитом до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це обоє повідомили в соцмережах, пише "Європейська правда".

Берсе зазначив, що прибув до Києва вранці в середу та відвідав дитячу лікарню "Охматдит", в яку потрапила російська ракета в липні цього року.

"Повага та вдячність медпрацівникам, захоплення силою та сміливістю дітей. Рада Європи підтримує Україну", – додав він.

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I arrived in Kyiv this morning and visited the Okhmatdyt Children Hospital which was struck last May. Respect and gratitude for the medical staff, admiration for the strength and courage of the children. #COE supports #Ukraine. pic.twitter.com/64vVIT7nk9 – Alain Berset (@alain_berset) December 4, 2024

Зеленський своєю чергою повідомив, що обговорив із генсеком Ради Європи необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, аби притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Окрема тема – звільнення полонених і повернення незаконно депортованих Росією українських дітей", – додав він.

Також глава держави відзначив роль Ради Європи у створенні Реєстру збитків як складової міжнародного компенсаційного механізму та висловив сподівання на подальший процес у цьому процесі.

Зазначимо, що Ален Берсе неодноразово до цього називав Україну пріоритетом своєї роботи на посаді генерального секретаря Ради Європи.

Нещодавно він поспілкувався з опозиційною президенткою та премʼєром Грузії та анонсував візит у цю країну, де тривають антиурядові протести.