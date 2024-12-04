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Генсек Совета Европы неожиданно прибыл в Украину, встретился с Зеленским

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Новости — Среда, 4 декабря 2024, 19:34 — Олег Павлюк

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в среду, 4 декабря, прибыл с неанонсированным визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом оба сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Берсе отметил, что прибыл в Киев утром в среду и посетил детскую больницу "Охматдет", в которую попала российская ракета в июле этого года.

"Уважение и благодарность медработникам, восхищение силой и смелостью детей. Совет Европы поддерживает Украину", – добавил он.

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Зеленский в свою очередь сообщил, что обсудил с генсеком Совета Европы необходимость создания специального трибунала по преступлению агрессии, чтобы привлечь к ответственности российских военных преступников.

"Отдельная тема – освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей", – добавил он.

Также глава государства отметил роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма и выразил надежду на дальнейший процесс в этом процессе.

Отметим, что Ален Берсе неоднократно до этого называл Украину приоритетом своей работы на посту генерального секретаря Совета Европы.

Недавно он пообщался с оппозиционным президентом и премьером Грузии и анонсировал визит в эту страну, где продолжаются антиправительственные протесты.

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Зеленский Совет Европы
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