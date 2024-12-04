Генсек Совета Европы неожиданно прибыл в Украину, встретился с Зеленским

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в среду, 4 декабря, прибыл с неанонсированным визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом оба сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Берсе отметил, что прибыл в Киев утром в среду и посетил детскую больницу "Охматдет", в которую попала российская ракета в июле этого года.

"Уважение и благодарность медработникам, восхищение силой и смелостью детей. Совет Европы поддерживает Украину", – добавил он.

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I arrived in Kyiv this morning and visited the Okhmatdyt Children Hospital which was struck last May. Respect and gratitude for the medical staff, admiration for the strength and courage of the children. #COE supports #Ukraine. pic.twitter.com/64vVIT7nk9 – Alain Berset (@alain_berset) December 4, 2024

Зеленский в свою очередь сообщил, что обсудил с генсеком Совета Европы необходимость создания специального трибунала по преступлению агрессии, чтобы привлечь к ответственности российских военных преступников.

"Отдельная тема – освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей", – добавил он.

Также глава государства отметил роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма и выразил надежду на дальнейший процесс в этом процессе.

Отметим, что Ален Берсе неоднократно до этого называл Украину приоритетом своей работы на посту генерального секретаря Совета Европы.

Недавно он пообщался с оппозиционным президентом и премьером Грузии и анонсировал визит в эту страну, где продолжаются антиправительственные протесты.