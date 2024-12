Генсек Совета Европы неожиданно прибыл в Украину, встретился с Зеленским

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в среду, 4 декабря, прибыл с неанонсированным визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом оба сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Берсе отметил, что прибыл в Киев утром в среду и посетил детскую больницу "Охматдет", в которую попала российская ракета в июле этого года.

"Уважение и благодарность медработникам, восхищение силой и смелостью детей. Совет Европы поддерживает Украину", – добавил он.

Реклама:

I arrived in Kyiv this morning and visited the Okhmatdyt Children Hospital which was struck last May. Respect and gratitude for the medical staff, admiration for the strength and courage of the children. #COE supports #Ukraine. pic.twitter.com/64vVIT7nk9