Нідерланди нададуть Україні додаткові 22 млн євро на ППО та кіберстійкість

Нідерланди оголосили про намір виділити Україні додаткові 22 мільйони євро на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.

Про це в X (Twitter) написав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі Велдкамп закликав продовжувати курс на підтримку України, враховуючи посилення військової машини РФ, яка отримує допомогу від третіх країн.

Він також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України.

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"Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проєкти через НАТО, спрямовані на протиповітряну оборону і кіберстійкість України", – зазначив очільник МЗС Нідерландів.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що запит України на постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в Альянсі.

Перед тим глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив деталі нового запиту України на системи ППО: їх потрібно встановити на 19 об’єктах для захисту "ядерки" та інших об’єктів енергетики.

Про перебіг зустрічі у Брюсселі читайте у статті "Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося"