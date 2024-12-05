Нідерланди нададуть Україні додаткові 22 млн євро на ППО та кіберстійкість
Нідерланди оголосили про намір виділити Україні додаткові 22 мільйони євро на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.
Про це в X (Twitter) написав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, повідомляє "Європейська правда".
Під час зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі Велдкамп закликав продовжувати курс на підтримку України, враховуючи посилення військової машини РФ, яка отримує допомогу від третіх країн.
Він також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України.
"Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проєкти через НАТО, спрямовані на протиповітряну оборону і кіберстійкість України", – зазначив очільник МЗС Нідерландів.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що запит України на постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в Альянсі.
Перед тим глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив деталі нового запиту України на системи ППО: їх потрібно встановити на 19 об’єктах для захисту "ядерки" та інших об’єктів енергетики.
Про перебіг зустрічі у Брюсселі читайте у статті "Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося"