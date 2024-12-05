Нидерланды предоставят Украине дополнительные 22 млн евро на ПВО и киберустойчивость
Нидерланды объявили о намерении выделить Украине дополнительные 22 миллиона евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.
Об этом в X (Twitter) написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает "Европейская правда".
Во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе Велдкамп призвал продолжать курс на поддержку Украины, учитывая усиление военной машины РФ, которая получает помощь от третьих стран.
Он также отметил важность укрепления военного потенциала Украины.
"Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты посредством НАТО, направленные на противовоздушную оборону и киберустойчивость Украины", – отметил глава МИД Нидерландов.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что запрос Украины о поставках значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в Альянсе.
Перед тем глава МИД Украины Андрей Сибига раскрыл детали нового запроса Украины на системы ПВО: их нужно установить на 19 объектах для защиты "ядерки " и других объектов энергетики.
О ходе встречи в Брюсселе читайте в статье "Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".