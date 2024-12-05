Нидерланды предоставят Украине дополнительные 22 млн евро на ПВО и киберустойчивость

Нидерланды объявили о намерении выделить Украине дополнительные 22 миллиона евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.

Об этом в X (Twitter) написал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе Велдкамп призвал продолжать курс на поддержку Украины, учитывая усиление военной машины РФ, которая получает помощь от третьих стран.

Он также отметил важность укрепления военного потенциала Украины.

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"Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты посредством НАТО, направленные на противовоздушную оборону и киберустойчивость Украины", – отметил глава МИД Нидерландов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что запрос Украины о поставках значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в Альянсе.

Перед тем глава МИД Украины Андрей Сибига раскрыл детали нового запроса Украины на системы ПВО: их нужно установить на 19 объектах для защиты "ядерки " и других объектов энергетики.

О ходе встречи в Брюсселе читайте в статье "Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".