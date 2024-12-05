Очільник Генштабу Британії вважає, що світ перебуває на порозі "третьої ядерної ери"

Очільник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін вважає, що світ вступає в нову ядерну епоху з розповсюдженням зброї і майже повним розпадом системи правил контролю за її застосуванням.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

У своєму публічному виступі, який цитує видання, Радакін звинуватив Росію в "диких погрозах тактичного застосування ядерної зброї", а також у проведенні "широкомасштабних ядерних навчань і імітації атак проти країн НАТО".

Начальник Генштабу Британії також звернув увагу на нарощування ядерного потенціалу Китаю, ядерні амбіції Ірану і програму балістичних ракет Північної Кореї та її "нестабільну поведінку".

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Він акцентував, що Пхеньян становить "регіональну і дедалі більше – глобальну загрозу".

Радакін також сказав, що його робота полягає в тому, щоб "зміцнити рішучість нації" перед обличчям зростаючих ризиків для безпеки.

"Перспективи є більш суперечливими, більш неоднозначними і більш небезпечними, ніж ми знали за свою кар'єру. Ніде це не є більш очевидним, ніж в ядерній сфері", – заявив він.

За його словами, перша ядерна ера була під час холодної війни, визначена двома протиборчими блоками, які керувалися ризиком неконтрольованої ескалації і логікою стримування.

Друга ядерна епоха, сказав він, характеризувалася глобальними зусиллями з роззброєння та контррозповсюдження.

"Але ми стоїмо на порозі третьої ядерної епохи, яка є набагато складнішою. Вона визначається численними і паралельними дилемами, розповсюдженням ядерних і підривних технологій і майже повною відсутністю архітектури безпеки, яка існувала раніше", – зазначив він.

За його словами, саме тому ядерні підводні човни Великої Британії, які постійно перебувають у морі, є такими життєво важливими.

"Ядерні сили стримування Великої Британії – це та частина нашого арсеналу, про яку Росія знає найбільше і яка має більший вплив на Путіна, ніж будь-що інше", – наголосив він.

Водночас, як передає видання, Радакін обережно підкреслив, що він не вважає, що Велика Британія перебуває на межі війни.

"Існує лише віддалена ймовірність значного прямого нападу або вторгнення Росії у Сполучене Королівство. Те саме стосується й усього НАТО. Росія знає, що відповідь буде значною – чи то із застосуванням конвенційної зброї, чи то ядерної. Стратегія стримування НАТО продовжує працювати. Але вона має залишатися сильною та бути посиленою проти більш небезпечної Росії", – підсумував він.

Нагадаємо, 19 листопада господар Кремля Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Путін також пригрозив державам Заходу ударами після того, як вони дозволили України використовувати свої ракети для ураження території Росії.

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