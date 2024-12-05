Лавров на Мальті зустрівся з проросійськими колегами з Угорщини і Словаччини

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров на полях міністерської зустрічі ОБСЄ на Мальті зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Угорщини та Словаччини Петером Сійярто і Юраєм Бланаром.

Про зустрічі свого боса повідомив офіційний X (Twitter) МЗС Росії, пише "Європейська правда".

Спочатку Лавров провів переговори із Сійярто. При цьому міністри востаннє бачилися цього понеділка, коли глава угорського МЗС приїжджав до Москви і повторював свою давно відому тезу про те, що "Угорщина – на стороні миру".

🇷🇺🇭🇺 Russia’s Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Peter #Szijjarto on the sidelines of the #OSCE Ministerial Council



📍 Valletta, December 5#RussiaHungary pic.twitter.com/L2B4RZZpuF Реклама: December 5, 2024

Пізніше відбулася зустріч Лаврова із Бланаром.

🇷🇺🇸🇰 Russia’s Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Minister of Foreign and European Affairs of Slovakia Juraj #Blanár on the sidelines of the #OSCE Ministerial Council



📍 Valletta, December 5#RussiaSlovakia pic.twitter.com/FShDofYh16 – MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 5, 2024

Словаччина разом з Угорщиною наразі є єдиними країнами Європейського Союзу, які значною мірою пристосовуються до Росії, незважаючи на її агресію проти України.

Юрай Бланар та Петер Сійярто також проводили двосторонні зустрічі з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью Йорку у вересні.

Бланар і Сійярто також зустрічалися з Лавровим у березні на регіональному форумі в Туреччині, за що їх розкритикували, зокрема, партнери з Вишеградської групи. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про призупинення чесько-словацьких міжурядових консультацій невдовзі після згаданої зустрічі.