Лавров на Мальті зустрівся з проросійськими колегами з Угорщини і Словаччини

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров на полях міністерської зустрічі ОБСЄ на Мальті зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Угорщини та Словаччини Петером Сійярто і Юраєм Бланаром.

Про зустрічі свого боса повідомив офіційний X (Twitter) МЗС Росії, пише "Європейська правда".

Спочатку Лавров провів переговори із Сійярто. При цьому міністри востаннє бачилися цього понеділка, коли глава угорського МЗС приїжджав до Москви і повторював свою давно відому тезу про те, що "Угорщина – на стороні миру".

🇷🇺🇭🇺 Russia’s Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Peter #Szijjarto on the sidelines of the #OSCE Ministerial Council



📍 Valletta, December 5#RussiaHungary pic.twitter.com/L2B4RZZpuF

