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Лавров на Мальті зустрівся з проросійськими колегами з Угорщини і Словаччини

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Новини — Четвер, 5 грудня 2024, 15:06 — Іванна Костіна

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров на полях міністерської зустрічі ОБСЄ на Мальті зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Угорщини та Словаччини Петером Сійярто і Юраєм Бланаром.

Про зустрічі свого боса повідомив офіційний X (Twitter) МЗС Росії, пише "Європейська правда".

Спочатку Лавров провів переговори із Сійярто. При цьому міністри востаннє бачилися цього понеділка, коли глава угорського МЗС приїжджав до Москви і повторював свою давно відому тезу про те, що "Угорщина – на стороні миру".

Пізніше відбулася зустріч Лаврова із Бланаром.

Словаччина разом з Угорщиною наразі є єдиними країнами Європейського Союзу, які значною мірою пристосовуються до Росії, незважаючи на її агресію проти України.

Юрай Бланар та Петер Сійярто також проводили двосторонні зустрічі з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью Йорку у вересні.

Бланар і Сійярто також зустрічалися з Лавровим у березні на регіональному форумі в Туреччині, за що їх розкритикували, зокрема, партнери з Вишеградської групи. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про призупинення чесько-словацьких міжурядових консультацій невдовзі після згаданої зустрічі.

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Угорщина Словаччина Росія
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