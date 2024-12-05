Лавров на Мальте встретился с пророссийскими коллегами из Венгрии и Словакии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерской встречи ОБСЕ на Мальте встретился с главами внешнеполитических ведомств Венгрии и Словакии Петером Сийярто и Юраем Бланаром.

О встрече своего босса сообщил официальный X (Twitter) МИД России, пишет "Европейская правда".

Сначала Лавров провел переговоры с Сийярто. При этом министры последний раз виделись в этот понедельник, когда глава венгерского МИД приезжал в Москву и повторял свой давно известный тезис о том, что "Венгрия – на стороне мира".

🇷🇺🇭🇺 Russia’s Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Peter #Szijjarto on the sidelines of the #OSCE Ministerial Council



📍 Valletta, December 5#RussiaHungary pic.twitter.com/L2B4RZZpuF Реклама: December 5, 2024

Позже состоялась встреча Лаврова с Бланаром.

🇷🇺🇸🇰 Russia’s Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Minister of Foreign and European Affairs of Slovakia Juraj #Blanár on the sidelines of the #OSCE Ministerial Council



📍 Valletta, December 5#RussiaSlovakia pic.twitter.com/FShDofYh16 – MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 5, 2024

Словакия вместе с Венгрией пока являются единственными странами Европейского Союза, которые в значительной степени приспосабливаются к России, несмотря на ее агрессию против Украины.

Юрай Бланар и Петер Сийярто также проводили двусторонние встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Бланар и Сийярто также встречались с Лавровым в марте на региональном форуме в Турции, за что их раскритиковали, в частности, партнеры из Вышеградской группы. Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о приостановлении чешско-словацких межправительственных консультаций вскоре после упомянутой встречи.