Лавров на Мальте встретился с пророссийскими коллегами из Венгрии и Словакии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях министерской встречи ОБСЕ на Мальте встретился с главами внешнеполитических ведомств Венгрии и Словакии Петером Сийярто и Юраем Бланаром.

О встрече своего босса сообщил официальный X (Twitter) МИД России, пишет "Европейская правда".

Сначала Лавров провел переговоры с Сийярто. При этом министры последний раз виделись в этот понедельник, когда глава венгерского МИД приезжал в Москву и повторял свой давно известный тезис о том, что "Венгрия – на стороне мира".

🇷🇺🇭🇺 Russia’s Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Peter #Szijjarto on the sidelines of the #OSCE Ministerial Council



📍 Valletta, December 5#RussiaHungary pic.twitter.com/L2B4RZZpuF

