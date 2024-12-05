Українським біженцям в Австрії, які мають авто, хочуть урізати допомогу

Австрійська влада з 2025 року хоче скоротити допомогу українцям, які втекли від повномасштабного російського вторгнення до Австрії і мають власний автомобіль.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі Der Standard.

Згідно з планом, ухваленим Федерально-державною координаційною радою з питань базового соціального забезпечення Австрії, володіння автомобілем може призвести до того, що біженці з України будуть позбавлені житла та соціальних виплат.

Такий крок влада Австрії пояснює тим, що ті українці, хто має достатньо грошей, аби застрахувати свій автомобіль і купити бензин, не потребують додаткової допомоги.

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Додатково українці в Австрії, які приїхали на власному авто у 2022 році, повинні будуть зареєструвати транспортний засіб і сплатити митні збори та спеціальний податок, пише Der Standard.

Водночас, зазначає Der Standard, нове положення буде застосовуватись не у всіх австрійських землях – приміром, Відень відкликав згоду на нього. Решта земель, додає видання, будуть самі вирішувати, як діяти.

В Австрії наразі проживають близько 37 тисяч українських біженців, які отримують базові соціальні виплати та мешкають у наданому владі житлі.

Опитування цієї осені показало, що серед громадян України, які проживають в Австрії, працевлаштованими є лише 30%.