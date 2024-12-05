Украинским беженцам в Австрии, которые имеют авто, хотят урезать помощь

Австрийские власти с 2025 года хотят сократить помощь украинцам, которые бежали от полномасштабного российского вторжения в Австрию и имеют собственный автомобиль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Der Standard.

Согласно плану, принятому Федерально-государственным координационным советом по вопросам базового социального обеспечения Австрии, владение автомобилем может привести к тому, что беженцы из Украины будут лишены жилья и социальных выплат.

Такой шаг власти Австрии объясняют тем, что те украинцы, кто имеет достаточно денег, чтобы застраховать свой автомобиль и купить бензин, не нуждаются в дополнительной помощи.

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Дополнительно украинцы в Австрии, которые приехали на собственном авто в 2022 году, должны будут зарегистрировать транспортное средство и оплатить таможенные сборы и специальный налог, пишет Der Standard.

В то же время, отмечает Der Standard, новое положение будет применяться не во всех австрийских землях – например, Вена отозвала согласие на него. Остальные земли, добавляет издание, будут сами решать, как действовать.

В Австрии сейчас проживают около 37 тысяч украинских беженцев, которые получают базовые социальные выплаты и живут в предоставленном властям жилье.

Опрос этой осенью показал, что среди граждан Украины, проживающих в Австрии, трудоустроены лишь 30%.