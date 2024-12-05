Генсек Ради Європи очікує на "практичні кроки" щодо спецтрибуналу у 2025 році

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе сподівається, що у квітні 2025 року вдасться досягти практичного прогресу на шляху до створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це він сказав на пресконференції у Києві в четвер, 5 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Берсе висловив сподівання, що у квітні наступного року "ми зможемо зробити практичні речі, щоб започаткувати роботу спеціального трибуналу".

"Я бачу гарні перспективи того, що ми досягнемо прогресу наступного року", – сказав він, додавши, що для цього потрібна "якомога ширша підтримка якомога більшої кількості країн".

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Генсек запевнив, що Рада Європи в разі потреби також готова долучитися до просування спецтрибуналу, зокрема щоб розробити рамки, в яких можна було б працювати.

"Зараз не можу надати більше інформації, але я і раніше був упевнений, ми досягнемо поступу на цьому шляху. Цей процес зараз триває, хочу вас запевнити, що крок вперед буде", – підсумував Берсе.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

У листопаді Коаліція держав зі створення спецтрибуналу узгодила ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції, та опрацювала дорожню карту з "конкретними подальшими кроками".

Детальніше – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.