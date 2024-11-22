Група щодо спецтрибуналу для РФ за злочин агресії у Ризі погодила план подальших дій

Учасники 12-ої зустрічі Коаліції держав зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України уперше ухвалили спільну заяву, а також погодили параметри роботи трибуналу.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, пише "Європейська правда".

За підсумками зустрічі Коаліції держав у Ризі, як зазначається, "узгоджені ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції, та опрацьована дорожня карта, яка чітко передбачила конкретні подальші кроки" щодо створення спецтрибуналу.

"Ми нарешті досягли значного прогресу цього року. Позиція України є чіткою та однозначною: ми не можемо й не будемо йти на компроміс щодо правосуддя", – прокоментувала Мудра.

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У заяві, вперше ухваленій за підсумками засідання Групи щодо спецтрибуналу, сторони підтвердили неминучість покарання для агресора та відданість найшвидшому створенню спецтрибуналу.

Окремо вони відзначили ратифікацію Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а також прогрес у підготовці проєкту двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи щодо створення спецтрибуналу, проєкту його статуту та проєкту Розширеної часткової угоди, де визначені умови підтримки трибуналу.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

Детальніше про це – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.