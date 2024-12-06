СМИ: Салливан пообещал Украине сотни тысяч снарядов и тысячи ракет до середины января

Белый дом разработал стратегию по усилению военной позиции Украины, которая предусматривает "лавинообразное" предоставление военной помощи и введение новых масштабных санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в брифинге представителя Совета национальной безопасности, которым поделились с The Guardian.

В четверг советник по национальной безопасности Джейк Салливан более часа встречался с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Как указано, во время встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января.

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США также обещают поддержать Украину в решении проблемы с кадрами, предлагая обучать новые войска на объектах за пределами украинской территории.

Кроме того, в ближайшие недели США введут ряд новых санкций против РФ.

Все это делается для того, чтобы усложнить возможности России по поддержанию военных действий и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования, отмечает издание.

На прошлой неделе стало известно, что действующий американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Однако недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными 24 млрд долларов на помощь Украине.