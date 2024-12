ЄС завершив перемовини з Південною Америкою щодо угоди про вільну торгівлю

Єврокомісія завершила перемовини з економічним союзом країн Південної Америки Меркосур щодо угоди про вільну торгівлю.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що перемовини про угоду між ЄС і Меркосур завершилися, та назвала це "початком нової історії".

We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.



It marks the beginning of a new story.



I now look forward to discussing it with EU countries.



This agreement will work for people and businesses.



More jobs. More choices. Shared prosperity. pic.twitter.com/4E9z1Ztamc

