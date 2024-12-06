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ЄС завершив перемовини з Південною Америкою щодо угоди про вільну торгівлю

Новини — П'ятниця, 6 грудня 2024, 16:08 — Марія Ємець

Єврокомісія завершила перемовини з економічним союзом країн Південної Америки Меркосур щодо угоди про вільну торгівлю. 

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда". 

Фон дер Ляєн заявила, що перемовини про угоду між ЄС і Меркосур завершилися, та назвала це "початком нової історії".

"Тепер очікую обговорення з країнами ЄС. Ця угода працюватиме в інтересах наших людей і бізнесу. Це більше робочих місць, більше вибору і спільне процвітання", – написала вона. 

Майбутня угода викликає невдоволення деяких країн-членів, як наприклад Франції та Польщі. 

Також її негативно сприймають європейські фермери. Зокрема, це один з ключових пунктів останніх протестів французьких та польських фермерів. 

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Торгівля Єврокомісія
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