ЕС завершил переговоры с Южной Америкой по соглашению о свободной торговле

Еврокомиссия завершила переговоры с экономическим союзом стран Южной Америки Меркосур по соглашению о свободной торговле.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что переговоры о соглашении между ЕС и Меркосур завершились, и назвала это "началом новой истории".

We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.



It marks the beginning of a new story.



I now look forward to discussing it with EU countries.



This agreement will work for people and businesses.



More jobs. More choices. Shared prosperity. pic.twitter.com/4E9z1Ztamc Реклама: December 6, 2024

"Теперь ожидаю обсуждения со странами ЕС. Это соглашение будет работать в интересах наших людей и бизнеса. Это больше рабочих мест, больше выбора и общее процветание", – написала она.

Будущее соглашение вызывает недовольство некоторых стран-членов, например Франции и Польши.

Также его негативно воспринимают европейские фермеры. В частности, это один из ключевых пунктов последних протестов французских и польских фермеров.