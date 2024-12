ЕС завершил переговоры с Южной Америкой по соглашению о свободной торговле

Еврокомиссия завершила переговоры с экономическим союзом стран Южной Америки Меркосур по соглашению о свободной торговле.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что переговоры о соглашении между ЕС и Меркосур завершились, и назвала это "началом новой истории".

We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.



It marks the beginning of a new story.



I now look forward to discussing it with EU countries.



This agreement will work for people and businesses.



More jobs. More choices. Shared prosperity. pic.twitter.com/4E9z1Ztamc

