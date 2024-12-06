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ЕС завершил переговоры с Южной Америкой по соглашению о свободной торговле

Новости — Пятница, 6 декабря 2024, 16:08 — Мария Емец

Еврокомиссия завершила переговоры с экономическим союзом стран Южной Америки Меркосур по соглашению о свободной торговле.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что переговоры о соглашении между ЕС и Меркосур завершились, и назвала это "началом новой истории".

"Теперь ожидаю обсуждения со странами ЕС. Это соглашение будет работать в интересах наших людей и бизнеса. Это больше рабочих мест, больше выбора и общее процветание", – написала она.

Будущее соглашение вызывает недовольство некоторых стран-членов, например Франции и Польши.

Также его негативно воспринимают европейские фермеры. В частности, это один из ключевых пунктов последних протестов французских и польских фермеров.

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Торговля Еврокомиссия
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