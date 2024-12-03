У Польщі фермери вийшли на протест: кажуть, поки попереджувальний

На вулиці міст Польщі у вівторок вийшли фермери з протестом – в основному проти торговельної угоди між Європейським Союзом та країнами Південної Америки (Меркосур).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Демонстранти вимагають від уряду заблокувати угоду між ЄС та країнами Південної Америки і зупинити "Зелений курс" ЄС.

PAP

Найбільший протест був організований у місті Ельблонг. Один з його організаторів заявив, що акцію слід розглядати як попередження.

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"Якщо уряд не буде діяти, щоб заблокувати угоду з Меркосур, тоді всі профспілки та фермерські групи зберуться разом, і ми влаштуємо такий протест, що агов", – оголосив він.

До Казімєжува поблизу Ельблонга прибуло понад 50 фермерських тракторів, багато з яких були прикрашені червоно-білими прапорами, на багатьох машинах були прикріплені банери, наприклад, "Меркосур – це смерть польського сільського господарства".

Багато фермерів також приїхали на автомобілях, і очікується, що колона разом з тракторами проїде навколо Ельблонга, перекривши одну смугу дороги до 14:00.

Нагадаємо, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року та занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами Меркосур.

Пізніше фермери вирішили призупинити свою акцію до 10 грудня, але обіцяють, що в разі невиконання умов поширять блокування на весь східний кордон.