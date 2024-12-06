В Італії закрився найбільший цирк через звинувачення в експлуатації мігрантів

Найбільший італійський цирк – Madagascar Circus у місті Турин – припинив роботу після судової постанови про конфіскацію, винесеної за звинуваченням в експлуатації нелегальних робітників-іммігрантів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Підрозділ охорони праці поліції Італії напередодні ввечері опечатав Madagascar Circus, його обладнання та 67 транспортних засобів, наклав обмеження на пересування його власника і заблокував його банківські рахунки.

Слідчі звинувачують компанію – власника цирку в експлуатації чотирьох нелегальних робітників з Індії, які зазнавали "принизливих умов праці та проживання".

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Чоловіків змушували жити в одному вагончику з 10 іншими людьми, користуватися лише однією ванною кімнатою, а платили від 180 до 250 євро на тиждень за щонайменше 10 годин роботи на день.

Розслідування почалося у квітні 2023 року, коли один з індійських працівників потрапив до лікарні в стані коми. Розслідування встановило, що він впав з висоти 18-20 метрів під час демонтажу великого намету.

Потерпілий, який згодом вийшов з коми і вижив, розповів правоохоронцям про жорстокі умови роботи.

Madagascar Circus заявляє, що є найбільшим в Італії цирком. Під час його двогодинного шоу виступають близько 100 тварин, акробати й канатохідці.

Італія вживає заходів для протидії нелегальній міграції та експлуатації іноземних робітників, що особливо посилилось після приходу правого уряду на чолі з Джорджією Мелоні.