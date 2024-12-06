В Италии закрылся крупнейший цирк из-за обвинений в эксплуатации мигрантов

Крупнейший итальянский цирк – Madagascar Circus в городе Турин – прекратил работу после судебного постановления о конфискации, вынесенного по обвинению в эксплуатации нелегальных рабочих-иммигрантов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Подразделение охраны труда полиции Италии накануне вечером опечатал Madagascar Circus, его оборудование и 67 транспортных средств, наложил ограничения на передвижение его владельца и заблокировал его банковские счета.

Следователи обвиняют компанию – владельца цирка в эксплуатации четырех нелегальных рабочих из Индии, которые подвергались "унизительным условиям труда и проживания".

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Мужчин заставляли жить в одном вагончике с 10 другими людьми, пользоваться только одной ванной комнатой, а платили от 180 до 250 евро в неделю за минимум 10 часов работы в день.

Расследование началось в апреле 2023 года, когда один из индийских работников попал в больницу в состоянии комы. Расследование установило, что он упал с высоты 18-20 метров во время демонтажа большой палатки.

Пострадавший, который впоследствии вышел из комы и выжил, рассказал правоохранителям о жестоких условиях работы.

Madagascar Circus заявляет, что является крупнейшим в Италии цирком. Во время его двухчасового шоу выступают около 100 животных, акробаты и канатоходцы.

Италия принимает меры для противодействия нелегальной миграции и эксплуатации иностранных рабочих, что особенно усилилось после прихода правого правительства во главе с Джорджией Мелони.