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Шольц вірить, що з Трампом вийде домовитись про спільну стратегію щодо України

Новини — Субота, 7 грудня 2024, 09:20 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що з майбутнім президентом США Дональдом Трампом можливо буде домовитися про спільну стратегію щодо російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Spiegel.

Шольц зазначив, що вже мав грунтовну телефонну розмову з Трампом, а також підтримується прямий контакт з командою Трампа, що буде відповідати за безпекову політику.

"Я впевнений, що ми зможемо виробити спільну стратегію щодо України", – сказав канцлер. 

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На питання про те, чи можливо Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля припинення бойових дій, Шольц сказав, що нічого не може вирішуватися "через голову" українців. 

Нагадаємо, Шольц після нещодавнього візиту в Київ повторив, що не змінив свою позицію щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.

У Києві Шольц оголосив, що протягом грудня від Німеччини надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.

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Німеччина Трамп
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