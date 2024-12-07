Французские ультралевые отказались идти на консультации к Макрону по поводу нового премьера

Крайне левая партия "Непокоренная Франция" отказалась участвовать в консультациях с президентом по кандидатуре нового премьер-министра после выражения недоверия правительству Мишеля Барнье.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Вечером в пятницу "Непокоренная Франция" заявила, что ее представители не пойдут на консультации в Елисейский дворец в понедельник по приглашению Макрона, и что им безразличны обсуждения о премьере, если речь будет идти не о кандидатуре от "Нового народного фронта" – блока левых сил, включая "Непокоренную Францию", который набрал на парламентских выборах больше всего голосов.

Национальный координатор политсилы Манюэль Бомпар заявил, что партия "готова править по программе, по которой ее избирали", и что с президентом не должно быть "никаких обсуждений, кроме как о назначении правительства от "Нового народного фронта".

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В то же время лидер Социалистической партии Франции Оливье Фор выразил готовность к переговорам.

На этой неделе Франция погрузилась в политический кризис после того, как нижняя палата парламента, Национальная ассамблея, отправила в отставку правительство Мишеля Барнье всего через три месяца после его формирования.

Барнье, которого поддерживали центристы и консерваторы, не пережил вотума недоверия из-за попыток принять строгий бюджет на 2025 год, направленный на сокращение дефицита.

Президент Эмманюэль Макрон пообещал провести переговоры с различными политическими силами и "в ближайшие дни" назначить нового премьер-министра Франции.

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