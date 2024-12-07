Зеленський прибув до Єлисейського палацу для зустрічі з Макроном і Трампом

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері прибув до Єлисейського палацу, де в цей момент відбувається зустріч президента Франції Емманюеля Макрона з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Канал повідомляє, що президент України прибув о 17.30.

"Володимир Зеленський прибув у двір Єлисейського палацу о 17.30. Український президент приєднався до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа, новообраного президента США, для участі у тристоронній зустрічі", – йдеться у повідомленні.

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PRESIDENT TRUMP IN FRANCE – AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/gDJCcD0dv0 – Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 7, 2024

Перед цим Єлисейський палац анонсував тристоронню зустріч Макрона, Зеленського і Трампа.

Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму.

Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.