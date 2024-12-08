Президентка Грузії розповіла про переговори з "другом грузинів" Трампом

Президентка Грузії під час візиту до Парижа провела розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом й заявила, що у його особі грузинський народ має друга.

Про це Зурабішвілі розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зурабішвілі прибула до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму, де також перебували інші світові лідери, серед яких Дональд Трамп.

Вона поділилась, що мала "глибоку дискусію" з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

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"In depth discussion with Presidents Trump & Macron. Exposed the stolen election and extremely alarming repression against the people of Georgia. Underscored the need for a strong US. The Georgian people have a friend in Donald Trump. God bless the United States of America 🇬🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/w9myeFG61P – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 7, 2024

Зурабішвілі зазначила, що наголосила на "вкрадених виборах" та "надзвичайно тривожних репресіях" проти народу Грузії.

"Наголосила на необхідності сильних США. Грузинський народ має друга в особі Дональда Трампа. Боже, благослови Сполучені Штати Америки", – написала грузинська президентка.

Також у Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і Зурабішвілі.

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".