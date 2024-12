Президентка Грузії розповіла про переговори з "другом грузинів" Трампом

Президентка Грузії під час візиту до Парижа провела розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом й заявила, що у його особі грузинський народ має друга.

Про це Зурабішвілі розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зурабішвілі прибула до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму, де також перебували інші світові лідери, серед яких Дональд Трамп.

Вона поділилась, що мала "глибоку дискусію" з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Реклама:

"In depth discussion with Presidents Trump & Macron. Exposed the stolen election and extremely alarming repression against the people of Georgia. Underscored the need for a strong US. The Georgian people have a friend in Donald Trump. God bless the United States of America 🇬🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/w9myeFG61P