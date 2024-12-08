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Президентка Грузії розповіла про переговори з "другом грузинів" Трампом

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Новини — Неділя, 8 грудня 2024, 08:37 — Христина Бондарєва

Президентка Грузії під час візиту до Парижа провела розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом й заявила, що у його особі грузинський народ має друга. 

Про це Зурабішвілі розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зурабішвілі прибула до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму, де також перебували інші світові лідери, серед яких Дональд Трамп.

Вона поділилась, що мала "глибоку дискусію" з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. 

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Зурабішвілі зазначила, що наголосила на "вкрадених виборах" та "надзвичайно тривожних репресіях" проти народу Грузії. 

"Наголосила на необхідності сильних США. Грузинський народ має друга в особі Дональда Трампа. Боже, благослови Сполучені Штати Америки", – написала грузинська президентка.

Також у Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і Зурабішвілі.

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року. 

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

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Трамп Грузія
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