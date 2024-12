Президент Грузии рассказала о переговорах с "другом грузин" Трампом

Президент Грузии во время визита в Париж провела разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и заявила, что в его лице грузинский народ имеет друга.

Об этом Зурабишвили рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зурабишвили прибыла в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама, где также находились другие мировые лидеры, среди которых Дональд Трамп.

Она поделилась, что имела "глубокую дискуссию" с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«In depth discussion with Presidents Trump & Macron. Exposed the stolen election and extremely alarming repression against the people of Georgia. Underscored the need for a strong US. The Georgian people have a friend in Donald Trump. God bless the United States of America 🇬🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/w9myeFG61P