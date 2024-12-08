Президент Грузии рассказала о переговорах с "другом грузин" Трампом

Президент Грузии во время визита в Париж провела разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и заявила, что в его лице грузинский народ имеет друга.

Об этом Зурабишвили рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Зурабишвили прибыла в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама, где также находились другие мировые лидеры, среди которых Дональд Трамп.

Она поделилась, что имела "глубокую дискуссию" с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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«In depth discussion with Presidents Trump & Macron. Exposed the stolen election and extremely alarming repression against the people of Georgia. Underscored the need for a strong US. The Georgian people have a friend in Donald Trump. God bless the United States of America 🇬🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/w9myeFG61P – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 7, 2024

Зурабишвили отметила, что отметила "украденные выборы" и "чрезвычайно тревожные репрессии" против народа Грузии.

"Подчеркнула необходимость сильных США. Грузинский народ имеет друга в лице Дональда Трампа. Боже, благослови Соединенные Штаты Америки", – написала грузинский президент.

Также в Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Зурабишвили.

В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".