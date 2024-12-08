Президент Грузии рассказала о переговорах с "другом грузин" Трампом
Новости — Воскресенье, 8 декабря 2024, 08:37 —
Президент Грузии во время визита в Париж провела разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и заявила, что в его лице грузинский народ имеет друга.
Об этом Зурабишвили рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".
Зурабишвили прибыла в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама, где также находились другие мировые лидеры, среди которых Дональд Трамп.
Она поделилась, что имела "глубокую дискуссию" с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«In depth discussion with Presidents Trump & Macron. Exposed the stolen election and extremely alarming repression against the people of Georgia. Underscored the need for a strong US. The Georgian people have a friend in Donald Trump. God bless the United States of America 🇬🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/w9myeFG61P– Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 7, 2024
Зурабишвили отметила, что отметила "украденные выборы" и "чрезвычайно тревожные репрессии" против народа Грузии.
"Подчеркнула необходимость сильных США. Грузинский народ имеет друга в лице Дональда Трампа. Боже, благослови Соединенные Штаты Америки", – написала грузинский президент.
Также в Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Зурабишвили.
В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.
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