"Титушки" в Тбилиси напали на съемочную группу оппозиционного телеканала

В Тбилиси недалеко от парламента Грузии "титушки" напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "Пирвели".

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Журналистка Мака Чихладзе и ее оператор снимали засланных "титушек" – группы людей в черном, в балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападают на участников акций протеста в темных переулках.

После того, как они стали приближаться к съемочной группе, Чихладзе попросила не трогать камеру. Однако второй мужчина в черном, приблизившись к журналистке со спины, бросил ее на землю. Кадры нападения попали в прямой эфир: оператору разбили голову, физически расправились и с журналисткой.

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TV Pirveli crew is assaulted by GD thugs during live near Conservatory in Tbilisi pic.twitter.com/3A9DZBGLob – Formula NEWS | English (@FormulaGe) December 7, 2024

Более 50 журналистов в разной степени пострадали на акциях протеста в Тбилиси.

В Грузии с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

Накануне президент Грузии во время визита в Париж провела разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и заявила, что в его лице грузинский народ имеет друга.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".