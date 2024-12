"Титушки" в Тбилиси напали на съемочную группу оппозиционного телеканала

В Тбилиси недалеко от парламента Грузии "титушки" напали на съемочную группу оппозиционного телеканала "Пирвели".

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Журналистка Мака Чихладзе и ее оператор снимали засланных "титушек" – группы людей в черном, в балаклавах и без опознавательных знаков на одежде, которые нападают на участников акций протеста в темных переулках.

После того, как они стали приближаться к съемочной группе, Чихладзе попросила не трогать камеру. Однако второй мужчина в черном, приблизившись к журналистке со спины, бросил ее на землю. Кадры нападения попали в прямой эфир: оператору разбили голову, физически расправились и с журналисткой.

TV Pirveli crew is assaulted by GD thugs during live near Conservatory in Tbilisi pic.twitter.com/3A9DZBGLob