Прем’єр Естонії та лідер німецької опозиції відвідали Стіну пам’яті у Києві

Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вшанували пам’ять загиблих воїнів України біля Михайлівського собору 9 грудня.

Про це Мерц написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як відомо, Мерц та Міхал у понеділок, 9 грудня, перебувають з візитом у Києві.

Вранці вони разом відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору та вшанували пам’ять загиблих українських військових.

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"Народ України потребує нашої підтримки, щоб незабаром знову жити в мирі. Внесок Естонії у безпеку в Європі та Україні є зразковим", – додав лідер німецької опозиції.

Фото: Х

Фото: Х

Нагадаємо, 1 грудня висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, президент Європейської ради Антоніу Кошта і комісарка з розширення Марта Кос також відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору у Києві.