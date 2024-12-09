Прем’єр Естонії та лідер німецької опозиції відвідали Стіну пам’яті у Києві
Новини — Понеділок, 9 грудня 2024, 11:50 —
Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вшанували пам’ять загиблих воїнів України біля Михайлівського собору 9 грудня.
Про це Мерц написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як відомо, Мерц та Міхал у понеділок, 9 грудня, перебувають з візитом у Києві.
Вранці вони разом відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору та вшанували пам’ять загиблих українських військових.
"Народ України потребує нашої підтримки, щоб незабаром знову жити в мирі. Внесок Естонії у безпеку в Європі та Україні є зразковим", – додав лідер німецької опозиції.
Нагадаємо, 1 грудня висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, президент Європейської ради Антоніу Кошта і комісарка з розширення Марта Кос також відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору у Києві.