Премьер Эстонии и лидер немецкой оппозиции посетили Стену памяти в Киеве

Лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и премьер-министр Эстонии Кристен Михал почтили память погибших воинов Украины возле Михайловского собора 9 декабря.

Об этом Мерц написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как известно, Мерц и Михал в понедельник, 9 декабря, находятся с визитом в Киеве.

Утром они вместе посетили Стену памяти возле Михайловского собора и почтили память погибших украинских военных.

Реклама:

"Народ Украины нуждается в нашей поддержке, чтобы вскоре снова жить в мире. Вклад Эстонии в безопасность в Европе и Украине является образцовым", – добавил лидер немецкой оппозиции.

Фото: Х

Фото: Х

Напомним, 1 декабря высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, президент Европейского совета Антониу Кошта и комиссар по расширению Марта Кос также посетили Стену памяти возле Михайловского собора в Киеве.